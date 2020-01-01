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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتعويض متضرري حريق طريق الإسماعيلية الصحراوي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:02 ص
جون طلعت
جون طلعت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة أن تدرس الحكومة التداعيات السلبية لحريق طريق الإسماعيلية الصحراوي، على الأهالي المتضررة والمحلات وأصحاب السيارات، والعمل على تعويضهم، خاصة أن الأضرار كانت جسيمة وكبيرة.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية أظهرت حجم كبير من الأضرار خاصة على السيارات التي كانت متواجدة في حيز الحريق، وبعض المحلات ومعرض للسيارات، وأن الحكومة عليها أن تقف بجانبهم وتساندهم للتغلب على هذه التداعيات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يجوز لأحد أن يستبق تحقيقات النيابة العامة، صاحب الاختصاص الأصيل لمعرفة الأسباب الحقيقة لهذا الحريق، ولكن ما تم رصده من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وترك التسريب مدة كبيرة ساعد على التداعيات السلبية التي تمت، خاصة أنها تضمنت مشاهد صادمة، موجها الشكر لجميع الجهات المعنية وعلى رأسها رجال الحماية المدنية الذين قاموا بدورهم في السيطرة علي الحريق.

يشار إلى أنه مساء الثلاثاء، وبعد نحو 3 ساعات كاملة، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على الحريق الهائل الذي اندلع نتيجة كسر في خط بترول خام "شقير – مسطرد" على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، والذي أسفر عن إصابة 15 مواطنا، واحتراق 31 سيارة ملاكي ومعرض سيارات.

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