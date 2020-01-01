5 قتلى و3 مصابين بانقلاب سيارة فى البحيرة

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، نتيجة انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة الكيلو 85 اتجاه القاهرة بوادي النطرون في البحيرة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بطريق محور الضبعة بوادي النطرون.وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرون وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي، وهم كل من: "محمود صابر معوض زايد" 27 سنة، ومقيم بشبرا الخيمة بمصاب باشتباه بكسر بالقدم اليسرى وسحجات بالوجه، "مصطفى محمود عبدالحكيم" 10 سنوات، ومقيم بشبرا الخيمة باشتباه بنزيف داخلى بالبطن، "بسملة محمد عبدالحكيم" 6 سنوات، ومقيمة بشبرا الخيمة باشتباه نزيف بالبطن وسحجات متفرقه بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث وجثث الضحايا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.