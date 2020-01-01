6422 إصابة و156 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 156 وفاة و6422 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 746369 إصابة منها 11770 حالة وفاة.وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أمس عن تسجيل 6248 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 739 ألفًا و947 إصابة.وأفاد بيان للمركز الروسي، أمس الثلاثاء، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرًا إلى أن 1531 إصابة من الإصابات الجديدة (24.5%) لم تظهر عليها أعراض الإصابة بالمرض، وأضاف أنه تم تسجيل 613 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و281 إصابة في مدينة سان بطرسبورج خلال الـ24 ساعة الأخيرة.