تايلاند تسجل 5 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بانبرابا يونجتراكول، المتحدثة باسم المركز المعني بمكافحة فيروس كورونا القول، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأشخاص كانوا ضمن تايلانديين موجودين في الحجر الصحي، عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تايلاند 3232 حالة، بالإضافة إلى 58 حالة وفاة.ويشار إلى أن اليوم هو اليوم الـ51 على التوالي الذي لا تسجل فيه تايلاند حالات إصابة بعدوى محلية.