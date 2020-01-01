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الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تبدأ تصحيح «عشوائية الجغرافيا»

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:32 ص
تصحيح امتحانات
تصحيح امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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تبدأ كنترولات التصحيح على مستوى الجمهورية، في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة الجغرافيا، لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، اليوم.

وأكد الدكتور رضا حجازىي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، على ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وشدّد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب.

ووجه رئيس عام الامتحانات مراجعى التصحيح بوضع علامة المراجعة بعيدة عن الدرجة التي وضعها المصحح حتى تظل واضحة، مشددًا على مراجعتهم الإجابات ودرجات الجمع التي وضعها المصححين، وضرورة مراجعة جمع جزئيات كل مجموعة حتى لا يحدث خطأ في الجمع لكي تتم عملية التقدير بدقة وعدالة.

وشدد الدكتور رضا حجازي على ضرورة تصحيح الإجابات الأخري للطالب على الأسئلة المقالية وتحسب للطالب الدرجة الأعلى.

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