«تجار السيارات»: إحلال المركبات القديمة يوفر 50% من الوقود

أشاد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بالغرف التجارية، بمبادرة إحلال وتخريد السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، واستبدالها بأخرى، مشيرًا إلى أن القرار سيعود بالنفع بدرجة كبيرة على شبكة الطرق.وأكد "أبو المجد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تنفيذ تلك المبادرة سيساهم في توفير نسبة كبيرة من الوقود تصل إلى 50% من حجم الاستهلاك السنوي.وأضاف أن تلك المبادرة بعد تنفيذها سيكون هناك فارق كبير في السيولة المرورية، وتقليل التزاحم بين الطرق، مؤكدا على اهتمام الرئيس بشبكة النقل والطرق بشكل عام الأمر، الذي لقي تغيرات جزرية في السنوات الأخيرة.