خالد أبوبكر يطالب البرلمان بتفويض الرئيس لدعم الليبيين

طالب الإعلامي خالد أبو بكر، مجلس النواب المصري، بعقد جلسة طارئة وعلنية واضحة لمنح كافة الصلاحيات وتفويض رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه من قرارات لحماية الحدود المصرية الغربية.وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "أتمنى أن تكون أول جلسة للبرلمان المصري تأييد مطلق للقيادة السياسية باتخاذ ما تراه من إجراءات في أي توقيت لحماية الجبهة المصرية الغربية، واتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة لدعم الشعب الليبى وحماية الحدود الغربية".وأضاف أبو بكر، أن مصر لن تقف صامتة إذا حدث أي اعتداء على سرت أو الجفرة، ومصر لا يمكن ألا تلبي نداء البرلمان والقبائل العربية الليبية، مضيفًا: "ربما تشهد ليبيا خلال الساعات القادمة نوع من الاشتباكات كما أكد متحدث الجيش الليبي".