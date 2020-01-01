خالد أبوبكر: مكرم محمد أحمد قيمة كبيرة والدولة تقف خلف رجالها

أعرب خالد أبوبكر، عن أمنياته بالشفاء للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد إصابته ونقله بطائرة إلى مستشفي المعادي العسكري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقف خلف رجالها.وقال أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن مكرم محمد أحمد قيمة كبيرة ونتمنى له الشفاء، فقد كان بقلمه سلاحًا ضد جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفًا أن الدولة وقفت وقفة مشرفة جدًا في هذه اللحظة، والصحفيون والإعلاميون يقفون خلف رمز من رموزهم.وكان الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، وصل مساء اليوم، إلى مستشفى المعادي، وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين، إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة، مما أسهم في استقرار الحالة الصحية له.