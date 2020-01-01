معاناة 350 أسرة تعيش وسط الصرف الصحي في إمبابة (فيديو)

عرض الإعلامي خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، تقريرًا عن 350 أسرة يعيشون وسط الصرف الصحي في منطقة أرض عزيز عزت بإمبابة.وتناول التقرير معاناة الأهالي من تراكم القمامة والمنازل الآيلة للسقوط، والتي تضم مئات الأسر التي تحت خط الفقر.وعبر الأهالي عن استيائهم الشديد، مطالبين المسئولين بالتدخل، ومواجهة خطر الموت والمنازل الآيلة للسقوط، وتفاقم أكوام القمامة، وأزمات الصرف الصحي.وعلق خالد أبوبكر، قائلًا: "مثلما نذيع الإنجازات سنعرض معاناة الأهالي من المصريين الذين يعانون.. هؤلاء يستحقون أن يعيشوا حياة آدمية ونخلصهم من هذه المأساة"، مضيفًا: "يا سلام لو المحافظ نزل أرض عزيز عزت ومعاه رئيس الحي والمسئولين، والقيام بحملة نظافة وتدخل منظمات المجتمع المدني وحل المشكلات.. ومش عارف ليه المحافظ استنى حتى نعرض عليه هذه الصورة".