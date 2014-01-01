رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«سيف نور أبيه».. «الدستور» داخل منزل عامل اليومية الكفيف (صور)

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 11:53 م
عامل البناء أيمن
عامل البناء أيمن سعد
ميرفت فهمي
طباعة
قصة كفاح وتحدّي تجسدت معالمها وأدوارها في شخص واحد، أفقده القدر أعز ما يملكه وهو نعمة البصر، ليقرر ألا يسلم للقدر أمله في الحياة وحبه للعمل فرأى بقلبه أن ينظر إلى العالم من منظور المبصر الذي لم تفقده الحياة شيئًا مما أكسبته لغيره.


منزل عامل اليومية
منزل عامل اليومية الكفيف
بطل هذه القصة هو عامل البناء أيمن سعد عبد الحميد 46 عامًا، الذي تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورته وهو يحمل على كتفيه «شكائر الرّمال» لينقلها إلى داخل العمارة التي يعمل بها، وذلك بمساعدة طفله ذو السنوات الست، لإرشاده الطريق وتوجيهه وحمايته من الوقوع، ليعمل أيمن وكأن لم ينقصه شئ وهي نعمة البصر.

«فقدت بصري منذ 2014» بسبب مشاجرة بطلقات نارية أصيبت فيها عيناي متسببة في إزالة إحداهما بشكل كامل وإجراء عملية جراحية بأخرى نتج عنها فقدان البصر بها هي الأخرى"، كانت هي كلمات أيمن الذي قال فيها لـ«الدستور» إن حياته كانت تسير بشكل طبيعي قبل وقوع تلك الحادثة إذ كان يعمل سائقًا على ميكروباص ويُكافح من أجل لقمة العيش لينفق على زوجته وابنها الذي اعتبره ابنًا له، وولديه الاثنين.
منزل عامل اليومية
منزل عامل اليومية الكفيف
بعد تلك الحادثة انقلبت حياته رأسًا على عقب إذ لم يستطع أن يكمل عمله كسائق ميكروباص وكان عبئه الأكبر هو من أين له أن ينفق على أولاده الثلاثة، خاصة بعد مرض زوجته وتوقفها عن العمل هي الأخرى: «قررت أن أشارك في أي فرصة عمل أسمع عنها، فأنا لم أقتنع بالعجز، ولا أحب الشعور به".

يؤكد أنه بعد أن علم من أحد أصدقائه، مبيّض محارة، أن هناك حاجة لعمالة لاستكمال أعمال البناء بأحد الشقق السكنية بحي الزمالك، لم يتردد بطلب الالتحاق للعمل معه، على الرغم من معارضة زميله نظرًا لظروفه الصحية إلا أن أيمن قرر أن يثبت له قدرته على العمل وتحدي فقدان البصر، بل والعمل كأفضل الرجال المبصرين.
منزل عامل اليومية
منزل عامل اليومية الكفيف
هذا ما كان منه بالفعل، إذ التقته «الدستور» مع بعض زملاء العمل الذين أكدوا جميعهم تحديه لظروفه الصعبة وعدم طلبه للمساعدة من أحد، بل قرر العمل حتى لا يتعرض لتلك اللحظات المهينة ليعمل كأفضل الرجال المبصرين إلى الدرجة التي يندهش فيها كثيرين، فيظنه أنه يبصر.

ويختتم أيمن حديثه مع «الدستور» قائلًا: «كل ما أتمناه فرصة لعمل ثابت، كأن أقف في كشك بقالة صغير أستطيع منه أن أنفق على أسرتي دون أن أمد يدي لمَخلوق، فإنّي أحب العمل الشريف وأكُافح من أجل أن أعلم أبنائي، وأرى بهم نور عيني الذي فقدته».

منزل عامل اليومية
منزل عامل اليومية الكفيف

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آخر كواليس صفقات الأهلي والزمالك.. بيراميدز عامل مشترك

«الصحة»: 73 وفاة و929 إصابة جديدة بكورونا

7 مصابين وتفحّم 31 سيارة في حريق «خط بترول مسطرد» (صور)

«البترول» تكشف أسباب حريق خط مازوت مسطرد

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

حريق هائل بموقف العاشر القديم نتيجة كسر ماسورة مازوت (صور)

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

«ما قبل الكارثة».. فيديو يرصد اللحظات الأولى لكسر خط «بترول مسطرد»

ابنة مكرم محمد أحمد تكشف حقيقة دخوله في غيبوبة

إنفوجراف

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

أيام زمان

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

تفاصيل الحرب الكبرى بين أم كلثوم وعبد الوهاب.. «أنا مجدد والست موضة قديمة»

"وقعت القهوة على ثوبها الباريسي".. حكايات ليلى مراد مع الحسد

مطربة شهيرة هربت للزواج ووضعت شرطًا غريبًا للرجوع.." أبويا يسوق بيا العربية أنا وجوزى"

نجم الساعة

سرق منه دور «بهجت الأباصيري».. قصة العداء التاريخي بين عادل إمام ومحمد صبحي

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصحراء المصرية بعيون محبيها: «سافر وغامر» (فيديو)

مذنب «نيو وايز» وذيله مرئيان بالعين المجردة

تعرف على كيفية تسجيل قراءة الغاز على النت بالتفصيل

تفاصيل موعد سداد فاتورة التليفون الأرضى 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
سارة أم آية؟.. بايدن يعرف أكثر!
مؤمن المحمدي
التحرش
د.مينا بديع عبدالملك
عصر البركة والبساطة فى فترة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
رجل استقلال القضاء.. ورجل استغلال القضاء
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيله.. خالد عاشور يكشف مواقف جمعته بالأديب محمد البساطي

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ينعى الشاعر حسن أحمد اللوزي

«غريب في السوربون».. مغامرة روائية جديدة للعراقي رسلي المالكي

الأعلى للثقافة يعلن عن مسابقة «سهير القلماوى للأطفال»