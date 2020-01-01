بشأن شكوى الطلاب.. «التعليم»: تصحيح عينة عشوائية عاجلة لامتحان اللغة الصينية

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم فتح تحقيق عاجل بشأن شكوي طلاب الثانوية العامة، من امتحان اللغة الصينية، الذي أداه الطلاب صباح اليوم الثلاثاء.وأكد حجازي، في تصريح خاص، أنه أمر بتصحيح عينة عشوائية عاجلة، لتأكد من مدي صحة شكوي الطلاب بشأن صعوبة الامتحان.من جانبهم، تقدم طلاب المدرسة الصينية التابعة لإدارة ٦ أكتوبر بالجيزة بشكوى جماعية إلى كل من وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالجيزة والإدارة التعليمية بسبب صعوبة أسئلة الامتحان، وسوء طباعة الورقة الامتحانية.وكشف الطلاب خلال شكواهم، عن أن ٨٥ ٪؜ من أسئلة المادة لم يدرسوها بالمناهج المدرسية الأمر الذي جعلهم عاجزين عن حل أسئلة الامتحان، مشيرين إلى أن الكلمات الجديدة التي يدرسوها، عجزتهم عن فهم القطعة وحل بعض جزئيات الامتحان.كما اشتكي الطلاب من سوء طباعة الورقة الامتحانية الأمر الذي أثر على مستواهم في الإجابة نتيجة أن اللغة الصينية تعتمد علي الرموز.