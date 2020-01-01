ابنة مكرم محمد أحمد تكشف حقيقة دخوله في غيبوبة

كشفت أمنية مكرم محمد أحمد، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدها الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام.وقالت أمنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن والدها لم يدخل في غيبوبة كما ردد البعض، وإنما وصل إلى مستشفى المعادي العسكري في كامل وعيه، وبعد الكشف عليه تبين إصابته بجلطة في ذراعه اليسرى.وواصلت: "والدي في وعيه بالكامل وليس في غيبوبة بلّغته بكل مَن سأل عليه، وأشكر كل من اتصل ببابا وكل المؤسسات اللي ساعدته، وده دليل إن لديه من حب الناس الكثير والكثير".ولفتت إلى أن وزارة الدفاع أرسلت طائرة خاصة لنقل والدها لمستشفى المعادي العسكري، وتم دخوله المستشفى بالفعل، وإجراء جميع الفحوصات اللازمة.