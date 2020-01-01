سياسي: تصريحات تركيا تمثل إعلانا للحرب على الدول العربية وليس ليبيا فقط

قال حامد فارس المحلل السياسي، إن تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الخاصة بتحضيرات عسكرية كبرى في ليبيا وخاصة في سرت والجفرة، يتفق مع ما يحدث على أرض الواقع، وليس بجديد.وأضاف خلال حواره لقناة الغد أنه تم التأكيد على انتقال أكثر من طائرة حربية تركية انتقلت من غازي عنتاب إلى مصراتة، وهناك حشد باتجاه سرت، وهذا يمثل إعلان حرب واضح وصريح، ليس على ليبيا فقط ولكن على المنطقة العربية بأكملها.وأكد فارس أن تصريحات تركيا جاءت بعد وقف الجيش الوطني الليبي تدفق النفط وإغلاق الحقول، وهو ما يعبر عن أن أردوغان دخل إلى ليبيا ليبقى، والاستحواذ على ثرواتها وبخاصة منطقة الهلال النفطي التي تحقق ما يصبو إليه.يشار إلى أن مجلس النواب الليبي دعا القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.