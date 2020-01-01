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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» تعلن تفاصيل «ليلة في حب محمود رضا»

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:24 م
محمود رضا
محمود رضا
جمال عاشور
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اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وكل من الفنان خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والدكتور محمود صلاح، مدير فرقة رضا للفنون الشعبية؛ لمناقشة تفاصيل تنظيم ليلة «في حب محمود رضا» لتكريم اسم مصمم الاستعراضات الشهير الراحل وأحد مؤسسي فرقة رضا.

وقالت عبدالدايم إن الراحل محمود رضا يعد من أساطير الفنون الشعبية الذين نجحوا في تغيير وجهة نظر المجتمع لها كما وثق من خلال تصميماته جزءا من ذاكرة وتراث مصر الفني.

وأضافت وفق بيان صادر عن وزارة الثقافة أن الاحتفالية من المقرر أن تقام على مسرح البالون وجار إعداد برنامج مميز لها يليق بقيمة ومكانة الفنان الراحل وتضم الكثير من إبداعاته التي قدمها على مدار مشواره الفني ونقلت ملامح من التراث الشعبي في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الراحل سبق الاحتفاء به خلال الاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيس الفرقة في ديسمبر من العام الماضي، مؤكدة السعي المستمر والدائم لتكريم علامات الوطن من النابغين الذين أثروا الحركة الفنية والفكرية بإنتاجهم المميز.

كما أكدت وزيرة الثقافة خلال الاجتماع أهمية استمرار الالتزام بالتدابير الاحترازية فى مختلف المواقع والمنشآت وخلال الفعاليات التي تم استئنافها حرصًا على السلامة العامة وذلك استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من إعادة تشغيل الأنشطة بمختلف القطاعات.

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