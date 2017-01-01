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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرها طاعون الخنازير.. أبرز 4 فيروسات ظهرت في 2020

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:11 م
طاعون الخنازير
طاعون الخنازير
جميلة على
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شهد عام 2020 العديد من بالمفاجآت،والتي كان من أبرزها الأوبئة والفيروسات التى اجتاحت العالم في هذا العام، والتى أحدثت العديد من المشاكل ليست على المستوى الصحي، وأدت إلى تساقط الخدمات الصحية في معظم أنحاء العالم، بالإضافة إلى خسائر وركود على المستوى الاقتصادي، "الدستور" ترصد عدد من الفيروسات التي ظهرت هذا العام:

- طاعون الخنازير
أعلنت السلطات المحلية فى إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي، عن فرض الحجر الصحي فى إحدى مناطق الإقليم بعد اكتشاف حالات إصابة بطاعون الخنازير الإفريقى.

وأفادت وسائل إعلام روسية، أنه تم رصد حالات الإصابة بطاعون الخنازير في قريتين بمنطقة كيروفسكى بالإقليم، مشيرة إلى أن الأطباء يتخذون إجراءات احترازية ويقومون بعمليات تعقيم فى المنطقة.

يُذكر أن نحو 50 بؤرة لطاعون الخنازير الإفريقى فى إقليم بريموريه تم رصدها منذ صيف عام 2019، وجرى التخلص من البؤرة الأخيرة فى أبريل الماضي، ولكن حالات الإصابة عادت منذ يونيو الماضي، ما تسبب بإعادة فرض الحجر الصحي.

- الطاعون الدبلي

انتشر فى منغوليا بالصين، وأصيب منذ أسبوع رجل بينما أصيب أمس صبى يبلغ من العمر 15 عامًا، ويعيش عشرات الأشخاص الذين كانوا على اتصال به في عزلة بسبب مرض الموت الأسود ووسط مخاوف من حدوث تفشي للمرض وتأتي الوفيات بعد تحذير روسيا، والصين من تعرضهما لانتشار الطاعون الدبلي، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وأصيب المراهق بحمى شديدة بعد تناول لحم المرموط وهو نوع من القوارض مع صديقين له،و توفي بعد 3 أيام، وفقا للتقارير وقامت السلطات الصينية بالوصول لجميع اتصالاته لوقف خطر انتشار المرض.

- أيبولا

تم الإبلاغ عن 14 حالة مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس الإيبولا في الفترة من 8 إلى 14 يناير في سياق انتشار الفيروس التي تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد أُبلغ عن هذه الحالات المؤكدة في المناطق الصحية لكل من مابالاكو (64%، عدد الحالات 9)، وبيني (29%، عدد الحالات 4) وموسيينيني (7%، عدد الحالات 1) التي تقع في مقاطعة كيفو الشمالية.

- كورونا

ظهر في مقاطعة "ووهان" بجمهورية الصين الإتحادية فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمعروف باسم كورونا، وانتشر الفيروس بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم وأدى إلى وفاة مئات الآلاف، وإصابة الملايين ومازال الفيروس منتشرا دون وجود مصل مضاد له أو لقاح للوقاية والعلاج منه.

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