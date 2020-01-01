«الراعي»: هويتنا الحياد الايجابي والبناء

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أمام الصحفيين في الديمان، أن "لبنان هو الحياد والدولة المدنية وبلد اللقاء والتعددية والعيش معا واتى ميثاق 43 ليكرس هذا الواقع".وقال: "لبنان كان منفتحا على كل الدول شرقا وغربا ما عدا اسرائيل التي احتلت ارضنا، ولذلك كان سويسرا الشرق.. اليوم بات لبنان منعزلا عن كل العالم لكن هذه ليست هويتنا، بل هويتنا الحياد الايجابي والبناء لا المحارب".وأضاف: "الحياد هو مطلب دولي وأوروبي وعربي، نحن نطالب بالحياد أي التزام السلامة والعدالة وحقوق الإنسان وهذا الجسر بين الشرق والغرب"، هذه الأرض لم تعرف سوى مد الجسور مع الآخرين ولا يمكننا معاداة جميع الشعوب فلنعد لطبيعتنا"، مؤكدًا أننا نريد العودة إلى أنفسنا لا ان نكون مرتبطين بأحد".وقال: "النضال مسؤوليتنا جميعا ليستمر لبنان الرسالة والنموذج".