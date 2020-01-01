ضبط 2169 سائقا لعدم ارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2169 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.جاء فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.