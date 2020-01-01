أسرة تجمع الياسمين في فترة السبعينات (فيديو نادر)

استعرض برنامج "صباح الورد"، فيديو نادر لأسرة خلال جمع الياسمين في فترة السبعينات.وقال الطنيخي خلال لقائه عبر "سكايب" بالبرنامج المُذاع على فضائية "ten"، صاحب فكرة توثيق لحظات مصرية في الماضي، إنه يسعى للتوثيق الواقعي لكل الأحداث المصرية القديمة وما بها من جمال وبساطة في الحياة، مشيرًا إلى أنه بالرغم من صعوبة تجميع تلك اللقطات، لكنه كان لديه شغف منذ 7 سنوات للحصول عليها.وأوضح الطنيجي أنه كان في بداية الأمر يحاول الحصول على اللقطات الثابتة "الصور النادرة"، التي توثق الجمال المصري، حتى إذا كانت الصور لأطفال مصريين يلعبون بالكرة في الشارع فاعتبرها صورة هامة ذات قيمة ولها جمالها الخاص.وتابع: "وفي إحدى المرات قمت بنشر واحدة من تلك الصور على صفحتي على فيسبوك وكتبت عليها: "مشهد شارع من السبعينات لأشخاص مجهولة لعبوا دور البطولة في مسلسل حياتهم"، فوجدت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن يروا تلك الصور مشاهد حية موثقة لتلك الفترات الماضية من واقعنا".