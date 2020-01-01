«التعليم» تعلن هوية الطلاب مصوري امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أصدرت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، بيانا بشأن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لمادة اللغة الأجنبية الثانية بعد بدء الامتحان بنصف ساعة.وأوضحت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه تم رصد الطالب (أ. ح. ع) بمحاولة غش ونشر على الإنترنت لامتحان اللغة الألمانية بإدارة البداري بمحافظة أسيوط، والطالب (س.ح.س) بإدارة العمرانية محافظة الجيزة لمحاولته الغش بالمحمول في مادة اللغة الفرنسية، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية، الأحد 21 يونيو، والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.