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الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

وقف صلوات القداسات في كنائس لوس أنجلوس بسبب كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:32 ص
كنيسة لوس أنجلوس
كنيسة لوس أنجلوس
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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أعلن الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس عن وقف صلوات القداسات والعشيات وأي خدمات أخرى داخل الكنائس ابتداء من اليوم الثلاثاء 14 يوليو لمدة أسبوعين.

وأضاف الأنبا سيرابيون في بيانه: "أنه ثم يتم مراجعة القرار بواسطة مجمع الكهنة وحسب تطور أوضاع الوباء وقرارات ولاية كاليفورنيا"، موضحا "لنرفع جميعا صلوات حارة لكي يجعل الرب أبواب الكنائس مفتوحة لشعبه على الدوام".

وأعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ عن أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.

وأضاف: "أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات".

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