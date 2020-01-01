«قرقاش»: الحرب في سرت لها تداعيات خطيرة

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتية للشئون الخارجية، إن طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة، وفقا لتغريدة قصيرة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.وأضاف قرقاش في تغريدته اليوم الثلاثاء: "وندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته".يأتي هذا في الوقت الذي هددت فيه القوات التركية التي تدعم حكومة الوفاق في لبيبا بدخول سرت الليبية.