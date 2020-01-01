فى زمن كورونا.. «التكاتك» وسيلة نقل طلاب الثانوية خوفًا من العدوى

الخوف من العدوى، سمة أساسية لدى طلاب الثانوية العامة هذا العام، هم وأولياء أمورهم أيضًا، الذين أجبروا أولادهم على النزول وأداء الامتحانات في تلك الظروف الصحية الصعبة، وسط تأمين وإجراءات وقائية من قبل وزارتي التعليم والصحة.وبسبب ذلك الخوف، فكثير من أولياء الأمور لا يستخدمون المواصلات العامة وهم يرافقون أبناءهم إلى لجان الامتحان، فالبعض قام بتأجير ميكروباصات خاصة لنقل أبنائهم من وإلى اللجنة، والبعض الآخر اتخذ من "التكاتك" وسيلة مواصلات خاصة وفي نفس الوقت غير مرتفعة الثمن.من بين أولياء الأمور، كانت نورهان التي تنتظر ابنها أمام مدرسة الملك الصالح الثانوية بنين بمنطقة المنيل التابعة لمحافظة القاهرة: "المواصلات العامة زحمة مش هينفع حتى لو لابس ماسك كمان بسبب أن مفيش مسافات بين الناس".وأضافت: "أجرت توك توك عشان يجيب ابني ويوديه كل مرة للجنة الامتحان وأنا بركب معاه، وبيأخد مني في المرة الواحدة 30 جنيها رايح جاي، ومهما كانت الفلوس صحة ابني أهم".أما مصطفى فتحي، سائق توك توك أمام المدرسة يقول: "السنة دي مختلفة في الامتحانات عن كل سنة لأن الأهالي خايفين على ولادهم من العدوى وأغلبهم معندوش عربية ملاكي وميقدرش على ثمن التاكسي كل يوم".وأضاف: "عشان كدة التوك توك حاجة وسط بين الاتنين بنوفر وسيلة مواصلات آمنة وفي نفس الوقت مش غالية واحنا برضو بنستفيد لأن ده يعتبر موسم بالنسبة لينا".وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو ، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا).ويؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.