رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سامح شكري يكشف «الخط الأحمر» في ملف سد النهضة (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:46 م
سامح شكري
سامح شكري
الشيماء زيدان
طباعة
رد سامح شكري وزير الخارجية، على سؤال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بشأن الخط الأحمر بالنسبة لملف سد النهضة.

وقال «شكري» ردًا على سؤال «رشوان» في برنامجه بالمصري الذي يعرض عبر شاشة الغد، إن الخطر الأحمر بشأن سد النهضة يتمثل في رؤية الدولة حول وقوع أي ضرر جسيم جراء سد النهضة على الأمن المائي لمصر والمصريين.

وأعلنت وزارة الري اختتام المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يومًا مع استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بالأهلي: تأكدنا من صحة فيديو رئيس الزمالك.. والتصعيد مستمر

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

عمال «قناة السويس» يعثرون على تمثال من البرونز لـ«عبدالناصر»

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2020

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

تعصب النجوم.. كيف واجه فريد شوقي وصلاح السعدني هزيمة ناديهم المفضل؟

نجم الساعة

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رشا تهرب من زحام شوارع الأقصر بـ«البسكلتة» (صور)

رابط تسجيل علمي أو أدبي للصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اكتشاف قدرة استثنائية للقريبين من الموت

زينب عتريس تكتب: آيا صوفيا.. جعجعة بلا طحن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها 16

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب

المعهد الفرنسي بالقاهرة: فوز 5 جمعيات عن مشروعات مكافحة كورونا

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم