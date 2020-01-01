سامح شكري يكشف «الخط الأحمر» في ملف سد النهضة (فيديو)

رد سامح شكري وزير الخارجية، على سؤال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بشأن الخط الأحمر بالنسبة لملف سد النهضة.وقال «شكري» ردًا على سؤال «رشوان» في برنامجه بالمصري الذي يعرض عبر شاشة الغد، إن الخطر الأحمر بشأن سد النهضة يتمثل في رؤية الدولة حول وقوع أي ضرر جسيم جراء سد النهضة على الأمن المائي لمصر والمصريين.وأعلنت وزارة الري اختتام المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يومًا مع استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.