رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يوليه 2020 الموافق 23 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«السياحة والمصايف» عن حادث النخيل: هناك مجموعات واتسآب لاختراق الشواطئ المغلفة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:53 م
اللواء جمال رشاد،
اللواء جمال رشاد،
الشيماء زيدان
طباعة
تقدم اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بخالص العزاء لمحافظ الإسكندرية ولأسر ضحايا شاطئ النخيل، مؤكدا أنه رغم غلق الشواطئ إلا أن المواطنين يتحايلون على القرار.

وأكد"رشاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الإثنين، أن الشواطئ مغلقة بقرار من مجلس الوزراء، ورغم توجيه الحملات اليومية للسيطرة على إغلاق الشواطئ، لكن بعض المواطنين كانت تخالف القرارات وتنزل في الصباح الباكر قبل وصول حملات المتابعة لهم.

وأكمل: "هناك مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، يسأل فيها المواطنون بعضهم البعض عن الشواطئ المغلقة وكيفية دخولها قبل هجوم الحملات عليها، حتى إن بعضهم نصح بدخول الشواطئ قبل السادسة صباحًا حتى لا تهجم عليهم الحملات"، موضحًا أن شاطئ النخيل كان من ضمن الشواطئ المغلقة التي سألوا عنها.

ولفت، إلى أن شاطئ النخيل قبل إغلاقه كان به فريق انقاذ متخصص لحالات الغرق، وبعد إغلاقه لم يعد في الشاطئ خدمات ولا فريق إنقاذ، لذلك عند تعرض هؤلاء المواطنين للغرق لم يجدوا من ينقذهم.

وأشار إلى أن فريق الإنقاذ انتشل جثمان 11 غريقا، ولم يتبق سوى جثة واحدة فقط، كما تم غلق الشاطئ بإحكام مع اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من عدم اختراق الشاطئ مرة أخرى لتجنب حدوث أي واقعة مرة أخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح شكري: انتهت جولة مفاوضات سد النهضة دون اتفاق

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

عمال «قناة السويس» يعثرون على تمثال من البرونز لـ«عبدالناصر»

اختتام محادثات سد النهضة الإثيوبي.. والخلافات مستمرة

الصور

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

الأكثر قراءة

«آبي أحمد لازم يرحل» يتصدر تويتر.. وأحمد موسى: أشعل غضب الإثيوبيين

موقف دنيا سمير غانم من المشاركة في «الكبير أوي 6»

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

8 حلول للقضاء على دهون البطن نهائيًا

إنفوجراف

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

image description

7 معلومات عن منظومة التقاضي عن بعد ( إنفوجراف)

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أيام زمان

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

تفاصيل «الرچيم» الخاص بـ عبدالوهاب وسر حبه للفول النابت

«محاولة فاشلة لتشويه الخال».. حقيقة سرقة الأبنودي لقصيدة شهيرة

تعصب النجوم.. كيف واجه فريد شوقي وصلاح السعدني هزيمة ناديهم المفضل؟

نجم الساعة

بداية «الصوفية» في مصر: رفعنا الراية الخضراء وعشقنا آل البيت

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رشا تهرب من زحام شوارع الأقصر بـ«البسكلتة» (صور)

رابط تسجيل علمي أو أدبي للصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اكتشاف قدرة استثنائية للقريبين من الموت

زينب عتريس تكتب: آيا صوفيا.. جعجعة بلا طحن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شادى عبدالسلام
القس. رفعت فكرى
السعادة قرار
لواء.حمدى البطران
آيا صوفيا
لواء. محسن الفحام
بئر الخيانة على القنوات التركية
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لجائزة ساويرس الثقافية في دورتها 16

«عالية المقام».. مجموعة قصصية جديدة لـ مرعى مدكور عن هيئة الكتاب

المعهد الفرنسي بالقاهرة: فوز 5 جمعيات عن مشروعات مكافحة كورونا

«جدران مرتفعة بلا ظلال».. رواية جديدة لـ السيد نجم