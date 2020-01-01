رقم خيالي.. أغلى فاتورة لرعاية مريض كورونا في مصر

عرض الإعلامي تامر أمين، صورة من فاتورة من مستشفى خاص لرعاية مريض مصاب بفيروس كورونا "كوفيد 19"، أرسلها له نجل المريض الذي توفي.وكشف أمين، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن المريض مكث في المستشفى 12 يوما، وطُلب من أهله 774 ألف جنيه.وأعرب عن غضبه من ذلك بقوله: "مبالغة شديدة في أسعار العلاج والفواتير التي يدفعها المريض، وقسوة شديدة، وفي النهاية توفي المريض".ولفت أمين، إلى أنه حسب أهل المتوفي لم يوضع في عناية مركزة ولا جهاز تنفس صناعي، وإنما وضع له أنبوب أكسجين.وعقب: "لو دخل الفورسيزون مش هيدفع كده، هذه شكوى لوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر، هل الفاتورة منطقية وعادلة؟".