الإبراشي: العالم يشهد لمصر بصمودها أمام كورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن العالم يشهد أن مصر من الدول التي تمكنت من الصمود أمام جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أنه رغم أن هناك دولا كبرى دهستها عجلة "كورونا" بشكل كبير وواضح أمام الجميع، إلا أن ذلك لم يحدث بمصر.وأضاف، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر ورغم التحديات الكبرى التي تشهدها مصر، تمكنت من الصمود والمواجهة على أكثر من جبهة وإحداث تقدم أيضًا.وتابع: "واضح أن البعض منزعج من ثبات مصر وصمودها في ظل الجائحة، خاصة أننا نتقدم إلى الأمام".