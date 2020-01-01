صحفية أمريكية: تركيا تجند مرتزقة سوريين ضمن شرطة الوفاق

نشرت الصحفية الأمريكية «ليندسي سنيل» الاثنين، عبر حسابها على موقع التدينات القصيرة «تويتر» صورة لمجموعة من قوات شرطة جديدة مؤلفة من مرتزقة سوريين في ليبيا، قائلة إن الدفعة الأولى من تلك المجموعات قد تلقت تدريباتها في تركيا، بينما جرى تدريب المجموعة الثانية بمنطقة صلاح الدين بليبيا.وأفادت قناة «العربية» بهبوط طائرتين في مطار مصراتة خلال الساعات الثماني الماضية، قادمتين من تركيا، وعلى متنهما 356 مرتزقًا من جنسيات عربية مختلفة، كما وصلت طائرة تركية جديدة لمصراتة تقل 126 مرتزقًا.