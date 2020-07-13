أول سيامة كهنوتية بإيبارشية لندن منذ تأسيسها

تمت بإيبارشية لندن وتوابعها؛ أول سيامة كهنوتية منذ تأسيس الإيبارشية في شهر نوفمبر من عام 2017 بتجليس نيافة الأنبا أنجيلوس أسقفًا لها.كان نيافته قد صلى صلوات لقان وقداس عيد الآباء الرسل، وعقب صلاة الصلح أتم صلوات سيامة أثنين من الشمامسة كهنة فى درجة القسيسية هما: القس أنطوني كاهنًا على كنيسة سان مارك؛ القس مايكل كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس.وتستعد إيباراشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 15 يوليو الجاري؛ لإعادة النظر في الفتح التدريجي للكنائس بالإيباراشيات أمام الأقباط، وذلك بعدما فوض البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أساقفة الإيبارشيات باستمرار غلق أو إعادة فتح الكنائس أبوابها مرة أخرى أمام الأقباط؛ وذلك تقديرًا للموقف الصحي الذي تقع فيه كل إيبارشية.وتقوم الإيبارشيات الأرثوذكسية باتخاذ الإجراءات الاحترازية واحتياطاتها عند الفتح التدريجي في 15 يوليو الجاري، من تقسيم القداسات الإلهية إلى أكثر من واحد على مدار اليوم؛ مع الالتزام بحضور 25 فردًا خلال صلاة القداس الإلهي؛ بالإضافة إلى تعليق كافة الأنشطة الكنسية المختلفة؛ مع ضرورة إحضار المصليين أدواتهم الشخصية خلال صلوات القداس الإلهي؛ بالإضافة تعقيم الكنائس يوميا وإيقاف القداس الإلهي يومي الجمعة والأحد.