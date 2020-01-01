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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المصل واللقاح» يكشف أسباب تراجع إصابات كورونا فى مصر (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 03:01 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
ياسمين عباس
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قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن سبب تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر يعود إلى 3 تفسيرات، الأول منها هو الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس مثل التباعد الاجتماعي، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن التفسير الثاني هو وعي المواطن وامتثاله للإجراءات الوقائية من المرض، خاصة ارتداء الكمامة والتي تقلل كثيرا من انتقال الفيروس.

وأشار إلى أن التفسير الثالث هو وصول الفيروس لذروته ثم تراجعه مثل أي مرض لتحوره وكونه أصبح أكثر ضعفا، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتوافر علاج محدد لكورونا.

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إلى أنه كلما زاد الفيروس انتشارا زاد ضعفا وهي مقولة تنطبق على أي وباء في العالم، وهو ما حدث في كثير من الدول الأوروبية ويحدث حاليا في مصر.

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