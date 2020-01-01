«ملتقى الحوار» يبدأ سلسلة تدريبات حول التنمية وحقوق الإنسان

عقدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أولى دوراتها التدريبية للشباب، اليوم الإثنين، حول الإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بمقر المؤسسة.وتستهدف الدورات التى يزمع الملتقى تنظيمها خلال هذا العام إلى بناء كوادر حقوقية من باحثين ومدربين وكوادر إعلامية وطبية بمرجعية حقوقية قادرة على المساهمة في تحديث المجتمع وحياة المواطنين من منظور حقوقي.ويشمل البرنامج التدريبى التعريف بمفهوم نشأة وتطور حقوق الإنسان ودور الإعلام والتنمية في حماية حقوق الإنسان ومفهوم العمل الحقوقي مفاهيم الاستقلالية والحياد، وآليات عمل المنظمات الحقوقية ومفاهيم الرصد والتوثيق وكتابة وتحرير التقارير الحقوقية.