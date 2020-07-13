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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هاني سلامة يقدم تجربتين سينمائيتين الفترة المقبلة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:39 ص
هاني سلامة
هاني سلامة
محمد قدري
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قرر النجم هاني سلامة عدم التواجد في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل للموسم الثاني على التوالي لعدم عثوره على السيناريو الجيد الذي يغريه للعودة من جديد بعد آخر نجاحاته في مسلسل "قمر هادي" الذي عرض في رمضان قبل الماضي.

واستغل "سلامة" الفترة الماضية وقرر الاتجاه إلى السينما التي بعد عنها 11 عامًا منذ آخر أعماله "واحد صحيح" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها بالرغم من خصوصية الموضوع الذي ناقشه، حيث قرأ أكثر من سيناريو لأفلام جديدة خلال الفترة الماضية، وقرر خوض تجربتين جديدتين خلال الفترة المقبلة.

ووقع هاني سلامة عقود المشاركة في فيلم "تحت تهديد السلام" مع المنتج أحمد السبكي، حيث كان معروضًا على أحد الفنانين قبل ذلك ولكن المنتج نفسه هو من سحبه وعرضه على "سلامة" الذي أعجب بالعمل الجديد وقرر المشاركة فيها خاصة أنه يضم عددًا كبيرًا من النجوم وليس هاني فقط ومنهم عمرو عبدالجليل وغادة عادل وياسمين رئيس، وجارٍ التفاوض مع الفنان خالد الصاوي للمشاركة في العمل الجديد.

وعلى صعيد آخر ينتظر هاني قرار الشركة المنتجة لفيلمه الآخر "أموال عامة" الذي قرر المشاركة بها أيضًا بعد أن أعجب بالسيناريو، ويشارك معه نسرين طافش ونضال الشافعي وأحمد فؤاد سليم.

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