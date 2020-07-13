لإنقاذ الليرة.. أردوغان يقدم مطار أتاتورك «قربانًا» لقطر

قال الصحافي التركي، جلال أرن تشيليك، إن رئيس بلاده ورئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، باع مطار أتاتورك للقطريين؛ لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار، وفقا لما ذكرته جريدة "جمهورييت" التركية.وقال زعم جلال أرن تشيليك، أن أردوغان، باع مطار "أتاتورك" لقطر، أثناء انشغال الشعب التركي والعالم أجمع بقرار فتح "آيا صوفيا" كمسجد، وذلك وفقًا لمعلومات واردة له من قطر.وكان جلال أرن تشيليك، قد قال عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا حكومة حزب العدالة والتنمية، هل بعتم مطار أتاتورك لقطر، بينما كان الشعب منشغلًا بقضية آيا صوفيا؟"، متابعًا: "المعلومات التي وصلتني من قطر تفيد بذلك، أنا أسألكم وأنتظر الجواب هنا".جدير بالذكر أن الصحفي التركي "علي تراكجي" قد قال في وقت سابق، إن السلطات التركية باعت مطار أتاتورك للدوحة، في مقابل توقيع اتفاقية مبادلة العملات مع قطر، على أن تبني الدوحة على أرض المطار مبانى سكنية وفنادق.وقال تراكجي: "منحتنا قطر 15 مليار دولار، وبالمقابل ستحصل على 105 مليارات ليرة تركية ولكن أين ستستخدم قطر هذا المال؟، في أي أسواق عالمية ستستخدمها؟، فالنقود التركية لا تعامل بها وستأخذ قطر في المقابل مطار أتاتورك، أقول هذا بكل وضوح وصراحة! ولتسجلوا هذا".