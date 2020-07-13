«الراعي الصالح».. العظة الأحدث لأسقف طما «أونلاين»

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج، العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، دون حضور وذلك عبر البث المباشر "أونلاين".وجاءت عظة أمس بعنوان "الراعي الصالح"، والتي ألقاها بدير القديس القمص يسي بطما، بحضور عدد محدود من الشمامسة خلال قداس عيد الرسل.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، بقداس عيد الرسل، ذكرى استشهاد الرسولين القديس بطرس، والقديس بولس في روما على يد نيرون، والذي يعد هذا العام قداسًا استثنائيًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.