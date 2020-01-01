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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

1215 عالقا يغادرون الكويت إلى 4 محافظات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:30 ص
عالقين مصريين
عالقين مصريين
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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الإثنين، عن مغادرة 1215 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 635 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الأقصر.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، عن مغادرة 915 من العالقين المصريين في الكويت، الى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.

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