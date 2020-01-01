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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا رافائيل يلقي درس الكتاب المقدس منفردا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:08 ص
الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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يترأس الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة؛ مساء اليوم؛ عظته الأسبوعية « أون لاين ».

ويواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بإلقاء عظاتهم عبر البث المباشر وذلك بعد قرار إغلاق الكنائس والأديرة أمام الأقباط.

واحتفلت الكنائس بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، والذين استشهدا على يد الإمبراطور الروماني نيرون.

وأقامت الكنائس قداسات استثنائية مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، ومشاركة 25 فردا واتخاذ كافة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وصوم الرسل هو أحد الأصوام الأربعة التي يصومها المسيحيون، وهو الصوم الذي مارسهُ الرسل منذ البداية (وَبَيْنَمَا هُمْ يَخْدِمُونَ الرَّبَّ وَيَصُومُونَ)، أعمال الرسل 2:13؛ والكنيسة بدورها حافظت عليه، فهو من ضمن تسليمها وإيمانها.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم للسيدة العذراء مريم، وذلك في 7 أغسطس من كل عام؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام الدرجة الثانية من أصوام الكنيسة.

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