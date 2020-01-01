انطلاق المرحلة الثانية من إعادة فتح المتاحف التابعة للفنون التشكيلية غدًا

أعلن الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بدء المرحلة الثانية من عودة النشاط بالمتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، يوم غد الثلاثاء.وأضاف في بيان أن المرحلة الثانية تشمل عودة النشاط في متاحف طه حسين، والزعيم جمال عبد الناصر، ومصطفى كامل.ومن جانبه أكد سرور على أن استقبال الجمهور يُراعي كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحفاظ على سلامة الزوار والعاملين.يُشار إلى أن عودة النشاط قد بدأت بالفعل منذ 7 يوليو، وتضمنت العودة في عدة متاحف مُختلفة هي متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ومتحف محمد ناجي، ومتحف محمود مختار بالقاهرة.