البابا تواضروس يطيِّب جسد القديس الأنبا بيشوى

طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جسد القديس الأنبا بيشوي بديره بوادي النطرون، وذلك بمناسبة عيده الذي يحل يوم الأربعاء المقبل (15 يوليو - 8 أبيب).وتم إخراج الأنبوبة التي تحوي جسد القديس شفيع الدير من المقصورة الخاصة به ووضعت أمام الهيكل، تمهيدًا لطقس التطييب.وشارك في التطييب أصحاب النيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان، والأنبا إيسيذوروس، أسقف ورئيس دير البراموس، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية.