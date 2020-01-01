سورى يهدى الأطباء وجبات «شاورما» ببورسعيد (صور)

أقدم صاحب مطعم مأكولات سورية بمحافظة بورسعيد على تقديم وجبات لجيش مصر الأبيض، لجهودهم وتضحياتهم الكبيرة منذ بدء أزمة فيروس كورونا.وقدم «أبوعبده» الشكر لطاقم الأطباء بمستشفى الحميات، حيث قام بتوزيع 50 وجبة «شاورما وبطاطس» على الطريقة السورية.محمد عاجي، الشهير بـ «أبوعبده»، سوري الجنسية، استقر فى مصر قبل 8 سنوات، وافتتح مطعمًا، وراجت تجارته، وحين قرر افتتاح فرع جديد للمطعم، كان الأطباء فى مقدمة من أراد تحيتهم ومهاداتهم بمأكولاته.وقال «أبوعبده»: «الأطباء والممرضين أول ناس حبيت أشكرهم في عز أزمة كورونا، بعت لهم وجبات تعينهم على الجهد اللى بيبذلوه، خاصة إنهم بينسوا يأكلوا، وبيواصلوا العمل ليل ونهار».