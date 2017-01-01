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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد اتهامه بالنصب.. مدير أعمال هيفاء وهبي يكشف حقيقة زواجه منها

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:27 م
محمد وزيري و هيفاء
محمد وزيري و هيفاء وهبي
أحلام عبدالرحمن
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رد محمد وزيري، مدير الأعمال السابق لهيفاء وهبي، على اتهامها له بالنصب والاستحواذ على عقارات تخصها، قائلًا إنه لم يكن يومًا مدير أعمال أحد، كاشفًا زواجه من المطربة اللبنانية منذ 2017.

أضاف وزيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"كنا على وفاق كامل حتى 2019، حصلت مشكلة شخصية قبل تصوير فيلم أشباح أوروبا بدأنا تصوير المشاهد واتبقى أسبوعين في أوروبا، فوجئنا أنها قالت مش هسافر، وبدأت الخسائر تتوالى، كل يوم يكلفني 150 ألف يورو".

وتابع "سافرت بعد 3 أيام من الموعد، وانتهينا من التصوير، وطلبت تتفرج عليه لما المونتاج ينتهي، سافرت أمريكا ورجعت اتفرجت على الفيلم".

وواصل:"عمري ما كنت مدير أعمال حد ولا هأبقى مدير أعمال حد، كنت باخد بالي من الأسئلة وشكلها والردود لأنها تخصني، ولها مدير أعمال شخص آخر، لما رجعت من التصوير كنا متفقين ننفصل في فبراير 2020، ولحد شهر مايو أكلمها لا ترد عليا".

واستطرد:"اتعرّضت لأذى نفسي من شهر مايو حتى اليوم ومتكلمتش لأنها مراتي، وما تقوله عن إنها عاملة لي توكيل رسمي عام ومدير أعمالها والأمرين غير صحيحين، واختها مدخلتش البيت كما تدعي، إحنا عايشين سوا في الكومباوند من 3 سنين".

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