وزير الرياضة: الدوري في موعده (فيديو)

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إننا نتباهي ونفتخر بما يحدث في الدولة المصرية من إنشاءات تحققت على أرض الواقع.وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مركز شباب الأسمرات يضم مجموعة من الملاعب، منها 4 ملاعب كرة قدم خماسية.وأوضح صبحي أنه تم إنشاء ملاعب رياضية متطورة في مدينة الأسمرات، لافتا إلى أن المدينة الشبابية المتطورة تخدم أهالي الأسمرات والمقطم.وأكد أن الدخول إلى المدينة الشبابية بالأسمرات سيكون من خلال اشتراكات، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف 30 حدثا عالميا خلال 2021.واستطرد وزير الرياضة، أن عدد إصابات كورونا المكتشفة بين بعض لاعبي الدوري الممتاز لن تؤثر على عودة مسابقة الدوري، لافتا إلى أن «الدوري سيعود في موعده كون كل فريق لديه قائمة كبيرة».وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة اتباع احتياطات السلامة والأمان في حمامات السباحة بالمدينة الرياضية بالأسمرات.