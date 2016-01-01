خالد أبوبكر: السيسي انتصر لكرامة المصريين وحقق وعوده

أشاد خالد أبوبكر، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية وتطوير العشوائيات، وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات.وقال أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن إنجازات الدولة في القضاء على العشوائيات انتصار لكرامة المصريين ليعيشوا في شقق تحترم آدميتهم.وأضاف: "الرئيس السيسي انتصر لكرامة المصريين، وتصريحاته عن شقة لكل من يريد، تاريخية، وأرجو أن يكون الجهاز التنفيذي للدولة على قدرها".ولفت أبوبكر، إلى أن الرئيس السيسي، قال في عام 2016 "بيعيرونا بفقرنا، لكن أنا مش هاسكت"، وبالفعل نفذ ما وعد به وشيد وحدات سكنية تحترم كرامة المصريين ونفخر بها، موضحا أن مصر في عهده استطاعت القضاء على العشوائيات، مؤكدًا: "هنقدر. وبوادر النجاح ظهرت الآن".