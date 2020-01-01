«صحة السويس» تسجل حالة وفاة و21 إصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة السويس، اليوم الأحد، وفاة شخص وإصابة 21 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأعلنت مديرية الصحة والسكان في السويس، في بيان اليوم، أن مريضًا توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، كما كشفت نتائج التحاليل والفحوصات المعملية إيجابية إصابة 21 حالة جديدة موزعة على المستشفيات، وجرى عزل الحالات البسيطة في منازلها وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.وشددت المديرية على أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة والتجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن التجمعات، كأماكن العمل أو الأسواق وغيرها.وتواصل اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة في السويس المكونة من ممثل عن المحافظة ومدير الصحة، زياراتها اليومية للمستشفيات لتفقد سير العمل، والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية للطواقم الطبية والتمريض، لحمايتهم أثناء حربهم ضد فيروس كورونا المستجد.