23 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات الشيوخ في قنا

كشفت مصادر مسئولة بمحكمة قنا الابتدائية، أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها المحكمة من قبل الراغبين في الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا بلغ 23 مرشحًا، وذلك خلال 48 ساعة من فتح باب الترشح.وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن عملية تلقي أوراق وطلبات الترشح تجري وسط حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.وذكرت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات تشترط لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألاّ يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.