آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020

انتهت كنترولات التصحيح من تصحيح مادتي اللغة العربية والإنجليزية، حيث بلغت نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة العربية 95.4%، بينما بلغت نتيجة اللغة الإنجليزية 90.2%.



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وبدأت الكنترولات، الخميس الماضي، في تصحيح مادة الفلسفة والمنطق، وبلغت نتيجة العينة العشوائية 91.8%.



بينما بدأت أمس السبت في تصحيح العينة العشوائية لثلاث مواد وهم "الفيزياء والتاريخ والأحياء".



تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020



وجاءت نتيجة العينة العشوائية لمادة الفيزياء 79.4%.



وبدأت الكنترولات اليوم في تصحيح العينة العشوائية لمادتي "الاستاتيكا والديناميكا".





من جانبه، شدد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على مقدرى الدرجات بمراعاة مصلحة الطالب وإضافة إجابات بديلة.



وأكد حجازى ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير، لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه، مضيفًا أنه إذا لم يصل الطالب إلى الناتج النهائي في إجابة الأسئلة فيحصل على درجة على الإجراءات التى كتبها في المواد العلمية.



وشدد الدكتور رضا حجازى على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، لافتا إلى إضافة جميع البدائل المقترحة فى الكتاب المدرسى إلى نموذج الإجابة حفاظًا على مصلحة الطلاب.



يؤدى تصحيح العينة العشوائية لكل مادة بعد يومين من إجراء الامتحان، كإجراء احترازي للمقدرين، حتى تكون كراسات الإجابة تعقمت داخل غرف التصحيح.



جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء المقبل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

