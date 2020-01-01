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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

5 ملايين جنيه خسائر مبدئية فى حريق سوق توشكى

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:48 م
حريق سوق توشكى
حريق سوق توشكى
نجلاء رفاعى - حسن الهتهوتى
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أمرت نيابة حلوان الجزئية بندب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى عدد من المحال والأكشاك فى سوق توشكى، وإعداد تقرير حول سبب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.

وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق التهم ما يزيد على عشرة محلات، إلى جانب الأكشاك وفرش الباعة الجائلين، مما تسبب فى خسارة مبدئية تصل لـ٥ ملايين جنيه، وجار فحص وحصر المحلات والبضائع.

وساعد على سرعة انتشار الحريق وجود مواد قابلة للاشتعال، مثل خشب الأكشاك والملابس والخردوات التى تباع فى محال سوق توشكى.

وكافحت قوات الحماية المدنية النيران حتى لا تمتد إلى المصنع المجاور للسوق أو مستشفى دار الشفا، والعقارات المجاورة، وأجرت عمليات تبريد النيران منعًا لتجددها.
وانتقل عدد من سيارات الإسعاف إلى السوق لإسعاف المصابين نتيجة الاختناق من دخان الحريق، وذلك إلى جانب ٢٠ سيارة إطفاء وخزانات مياه.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق فى سوق توشكى بمنطقة حلوان، فانتقلت أجهزة الأمن، مدعومة بسيارات إطفاء لإخماده، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

من جانبه، قرر خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان تأثر السوق من الحريق، موجهًا بسرعة إزالة آثاره عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من المعاينة.

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