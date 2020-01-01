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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الوطنية للانتخابات»: 323 مرشحًا تقدموا لانتخابات «الشيوخ»

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:00 م
المستشار لاشين إبرهيم
المستشار لاشين إبرهيم
أشرف لاشين _حسام محفوظ
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أغلقت لجان المتابعة المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ- أبوابها في الخامسة مساء، بعد انتهاء اليوم الثاني لتقديم أوراق الترشح.

وقال المستشار لاشين إبرهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن لجان المتابعة واصلت عملها لليوم الثاني على التوالي لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتابعت سير عملية تلقي أوراق الترشح أولا بأول، وجرت في سهولة ويسر، ولم يتم رصد أي مخالفات أو شكوى بشأن تلك العملية.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، أن اليوم الثاني من تلقي طلبات الترشح شهد قيام 89 مرشحا بالنظامي الفردي (مستقل وحزبي) والقوائم، ليرتفع إجمالي من تقدموا أمس واليوم إلى 323 مرشحا، مشيرا إلى أن الهيئة أزالت كافة المعوقات أمام المرشحين حتى يتسنى لهم التقدم بالمستندات المطلوبة.

وقامت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة مدير الجهاز التنفيذى للهيئة بالتواصل باستمرار مع رؤساء المحاكم الابتدائية، لمتابعة عملية تقديم الأوراق والتيسير على المرشحين.

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات، إلى أن المرشحين التزموا خلال تقديم الطلبات في اليوم الثاني، بتعليمات الهيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية فيما يخص ارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بقبول طلبات مقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والدولية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، حيث قررت تجديد القيد لمنظمتين مصريتين، كما وافقت على قيد 3 منظمات مصرية و8 منظمات ومؤسسات أجنبية جديدة.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، وذلك وفق قراراتها السابقة المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الإعلامية والصحفية من أجل تسهيل عملية التغطية الإعلامية للانتخابات.

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