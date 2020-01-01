يونانيون يحرقون علم تركيا أمام سفارة أنقرة لدى أثينا

ذكرت صحيفة «يني تشاغ» التركية أن المئات من الأتراك المنتمين إلى التيار اليميني اليوناني، نظموا وقفات احتجاجية أمام سفارة أنقرة لدى أثينا، اعتراضا على تحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد.ولفتت الصحيفة إلى أن الألاف من المواطنين اليونانيين الغاضبين من قرار مجلس الدولة التركي بتحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد، انضموا لهذه الوقفة الاحتجاجية.وذكرت الصحيفة إن المحتجين أحرقوا العلم التركي أثناء الوقفة تعبيرًا منهم عن شعورهم بالاستفزاز من هذا القرار، وقد شارك أعضاء حزب الفجر الذهبي اليوناني صورًا ومقاطع فيديو للحظات حرق العلم التركي أمام السفارة باليونان.من جانبه، طالب الحزب البرلمان اليوناني بتحويل منزل أتاتورك في اليونان إلى متحف للإبادة ردًا على تغيير وضع كاتدرائية آيا صوفيا.