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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حملات مفاجئة على المستشفيات الخاصة للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة «كورونا» وقائمة الأسعار

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:46 م
الدكتورة نهال الشاعر،
الدكتورة نهال الشاعر،
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة والسكان، شن حملات مفاجئة للمرور على المستشفيات الخاصة؛ حيث يتم تنظيم لجنة مكونة من العلاج الحر ومكافحة عدوى والجودة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم المغالاة بعد فحص الفواتير والملفات.

وقالت في تصريحات لـ"الدستور"، إن الإدارة أغلقت مستشفيين خلال الفترة الماضية فى المهندسين والوراق، أحدهما لعدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والأخرى لعدم وجود أطباء وتمريض بشكل كافٍ للتعامل مع حالات كورونا.

وعن آليات غلق المستشفيات أكدت الشاعر، أنه سيتم إصدار قرار بإغلاق المستشفيات فى حال ضبط مخالفات خاصة بمكافحة العدوى أو عدم تخصيص مسارات محددة لحالات كورونا منفصلة عن باقى المستشفى، أو عدم تدريب الفريق الطبى على التعامل مع حالات كورونا وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة مع المرضى وارتداء الواقيات الشخصية.

وسجلت وزارة الصحة والسكان أمس انخفاضا جديدا فى أعداد حالات كورونا؛ حيث تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

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