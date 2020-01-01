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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«نقابة العاملين بالبناء» تشيد بجهود الدولة لتطوير العشوائيات

الأحد 12/يوليه/2020 - 05:01 م
تطوير العشوائيات
تطوير العشوائيات
دعاء جابر
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أشادت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، بجهود الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملف تطوير العشوائيات وما يشهده من طفرة حقيقية.

وأكدت النقابة العامة، أن مصر نجحت في السنوات الأخيرة في القضاء على عدد كبير من العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة وهو إنجاز حقيقي للدولة، ويأتي تنفيذا لما تبنته الدولة من ملف بناء الإنسان والحفاظ على كرامته.

وقال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة: "فخر لكل مصري وهو يشاهد افتتاح المرحلة الثالثة من الأسمرات، وهو إنجاز كبير لمصر في مواجهة العشوائيات والقضاء على المناطق الخطرة".

ولفت رئيس نقابة البناء والأخشاب، إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات قومية كبرى أبلغ دليل على أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، وخير رد على كل المشككين فيما تحققه مصر من إنجازات على أرض الواقع.

وأكد "الجمل"، أن قطاع التشييد والبناء حقق نجاحات كبيرة في هذه المرحلة بفضل سواعد العاملين في هذا القطاع الهام والحيوي، موضحا أن قطاع التشييد والبناء هو قاطرة التنمية، ومصر قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف وحققت نجاحات كان لها تأثير هام في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر.

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