الأنبا أنجيلوس يترأس قداس عيد الرسل «دون حضور»

ترأس الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية صلاة القداس الإلهي، اليوم الأحد، لعيد الآباء الرسل وبدأت صلوات القداس بصلاة باكر ثم صلوات قداس الماء (اللقان) الذي يُصلى ثلاث مرات في السنة وهي عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الأباء الرسل.وقام نيافته بتدشين بعض الأواني للكنيسة ذاتها ورئاسة القداس الإلهي بمشاركة آباء الكنيسة والذياكون ومعلم الكنيسة بدون حضور شعبي لظروف وباء كورونا.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد 12 يوليو الجاري، بقداس عيد الرسل، ذكرى استشهاد الرسولين القديس بطرس، والقديس بولس، في روما، على يد نيرون، والذي يعد هذا العام قداسًا استثنائيًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.